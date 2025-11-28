Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Il nuovo rito di Conte: serata speciale, anche Stellini con lui (FOTO)

di
Antonio Conte parla in una conferenza stampa del Napoli

Antonio Conte si è goduto una serata fuori. Il tecnico azzurro è stato avvistato, ancora una volta, al White Chill Out, locale di Pozzuoli che sembra aver conquistato il cuore dell’allenatore. Si tratta, infatti, della seconda volta nel giro di una settimana in cui l’allenatore si dirige qui.

Conte ancora al White Chill Out (FOTO)

Insieme all’allenatore del Napoli erano presenti il suo collaboratore e fratello, Gianluca Conte, e il vice-allenatore Christian Stellini. Il tecnico si è goduto una serata di relax, lontano dalle pressioni che porta l’imminente big match contro la Roma.

Al termine della serata, Conte si è fermato con alcuni tifosi che gli hanno chiesto qualche foto, mostrandosi, come sempre, molto disponibile alle richieste. Si spera che il risultato di questa cena possa essere positivo come nella scorsa settimana, a cui a questa serata aveva fatto seguito la vittoria contro l’Atalanta.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Felice Leopoldo Luongo

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Collaboro con SpazioNapoli oramai dal 2021 e sento questa redazione come una grande famiglia. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207
Gestione cookie