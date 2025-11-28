Il nuovo rito di Conte: serata speciale, anche Stellini con lui (FOTO)

Antonio Conte si è goduto una serata fuori. Il tecnico azzurro è stato avvistato, ancora una volta, al White Chill Out, locale di Pozzuoli che sembra aver conquistato il cuore dell’allenatore. Si tratta, infatti, della seconda volta nel giro di una settimana in cui l’allenatore si dirige qui.

Conte ancora al White Chill Out (FOTO)

Insieme all’allenatore del Napoli erano presenti il suo collaboratore e fratello, Gianluca Conte, e il vice-allenatore Christian Stellini. Il tecnico si è goduto una serata di relax, lontano dalle pressioni che porta l’imminente big match contro la Roma.

Al termine della serata, Conte si è fermato con alcuni tifosi che gli hanno chiesto qualche foto, mostrandosi, come sempre, molto disponibile alle richieste. Si spera che il risultato di questa cena possa essere positivo come nella scorsa settimana, a cui a questa serata aveva fatto seguito la vittoria contro l’Atalanta.