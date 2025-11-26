Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio

Lorenzo Lucca potrebbe cambiare maglia già a gennaio. Il suo spazio nel Napoli si è ridotto e il rientro di Romelu Lukaku rischia di chiudergli le porte nelle rotazioni. Il tema è tornato centrale e apre all’ipotesi di una sua uscita per trovare minuti continui. La situazione del reparto offensivo e il calendario meno fitto rispetto ai mesi precedenti stanno spingendo la società a valutare anche soluzioni che fino a poche settimane fa sembravano lontane.

La posizione del club e il quadro sul reparto

Il tema riguarda il minutaggio di Lorenzo Lucca, arrivato in estate per una cifra vicina ai 35 milioni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società starebbe riflettendo sul suo futuro in vista della sessione invernale. La valutazione nasce dal rientro di Romelu Lukaku, una presenza che cambierebbe subito gli equilibri nel reparto offensivo.

“Già probabile che qualcuno possa valutare di andare a cercare più spazio altrove. Due i profili su tutti: con il rientro di Lukaku, Lorenzo Lucca potrebbe avere le porte chiuse da gennaio in poi.”

Una considerazione che riflette la situazione attuale della squadra e il nuovo ruolo che l’attaccante rischia di ritrovarsi da qui al termine della stagione. Il club ha bisogno di incastri chiari, soprattutto in un momento in cui la rosa sta ritrovando diversi titolari.

Calendario, competizioni e possibili scenari

L’analisi del quotidiano sottolinea anche un altro punto. A differenza dell’autunno, nei prossimi mesi il calendario non sarà sempre così fitto e questo potrebbe influire sulla gestione delle seconde linee. La riduzione delle competizioni, compresa la fase europea che coinvolge diversi club italiani, limita la possibilità di turnazione.

Il Napoli valuterà insieme al giocatore la soluzione migliore. In caso di prestito, Lucca potrebbe trovare spazio in una squadra che gli garantisca continuità. Il suo percorso resta di interesse per la Serie A e per chi cerca un profilo giovane con margini.

La vicenda richiama l’importanza delle scelte di metà stagione. Ogni movimento ha un peso tecnico, ma anche umano. Resta la volontà condivisa di trovare l’opzione più utile per il club e per un calciatore che vuole sentirsi protagonista.