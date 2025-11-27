Napoli, Neres come Lavezzi: il paragone infiamma i tifosi

David Neres torna al centro dell’attenzione dopo le sue ultime due prestazioni di assoluto livello. Questa mattina la La Gazzetta dello Sport paragona le sue accelerazioni e i dribbling a quelli di Ezequiel Lavezzi, icona del passato del Napoli. Dopo le recenti prove contro Atalanta e Qarabag, Neres sembra davvero pronto a diventare un fattore nel presente napoletano.

Neres come Lavezzi: la Gazzetta esalta il brasiliano

La Gazzetta non usa mezze parole: quando Neres scatta e salta l’uomo, il ricordo corre al ‘Pocho’ Lavezzi. Il paragone viene lanciato con forza, per sottolineare come il brasiliano stia portando in campo un mix di imprevedibilità e rapidità che mancava a Napoli da tempo. La sua squadra aveva bisogno di guizzi sulla fascia, e Neres sembra dare oggi quella scossa che può fare la differenza nella squadra di Conte. David Neres é tornato ad incidere, come conferma la doppietta rifilata all’Atalanta e la prestanza di grande livello in Champions League col Qarabag.

Per il Napoli di oggi servono ali capaci di inventare, sorprendere e creare spazi. Neres, secondo la Gazzetta, incarna esattamente questo profilo: “dribblomaniaco”, rapido nello stretto, efficace quando decide di attaccare. Il brasiliano non resta confinato a un ruolo fisso. Può partire da una fascia, spostarsi sull’altra, e reagire in base alle esigenze della partita. Quel dinamismo torna utile soprattutto in match dove conta la velocità e la capacità di cambiare ritmo.

Da “spaccapartite” a protagonista

Non è sempre stato titolare, e nei primi tempi serviva come arma a partita in corso. Ma oggi Neres dimostra di essere più di una semplice soluzione: con prestazioni consistenti e qualche gol pesante, sta guadagnando fiducia e spazio. La Gazzetta lo ha esaltato usando queste parole: