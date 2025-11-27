Napoli, Conte può sorridere: recuperato un big in vista della Roma

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha ricevuto un piccolo segnale di speranza dall’infermeria a pochi giorni dal big match dell’Olimpico contro la Roma. Secondo il quotidiano ‘Il Mattino’, l’unico calciatore che potrebbe tornare a disposizione è Leonardo Spinazzola. Un dato che fotografa l’emergenza in casa azzurra, in vista di una partita delicata di campionato.

Solo Spinazzola in via di recupero: le ultime

Il quadro degli infortunati del Napoli resta critico: Il Mattino riferisce che per la sfida contro la Roma l’unico giocatore sulla via del recupero è Leonardo Spinazzola. L’esterno offensivo, nonché ex Roma, è sulla strada del recupero. Salvo imprevisti, dovrebbe recuperare per un posto in panchina. L’esterno italiano è stato fermo ai box per un’infiammazione al pube.

Tuttavia, il Napoli dovrà comunque fare a meno di diversi elementi della rosa come: De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa, Gutierrez e Meret. Questo obbliga ancora l’allenatore azzurro a studiare soluzioni diverse. La possibile convocazione di Spinazzola assume un peso specifico importante. Per l’allenatore si tratta di un’arma in più sul piano tecnico-tattico.

Ma restano le incognite su livello fisico e tenuta del giocatore. Il ritorno di Spinazzola darebbe un po’ di respiro al Napoli, ma non risolverebbe l’emergenza. L’allenatore dovrà ancora una volta fare di necessità virtù, sperando che la voglia di lottare e la fame di vittoria compensino le assenze. La partita contro la Roma potrà dire molto sul cammino del Napoli in questa stagione.