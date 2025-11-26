Napoli, allarme Gilmour: l’aggiornamento sulle condizioni non è dei migliori

Il Napoli è tornato a vincere e convincere sia in Serie A che in Champions League, ma la squadra di Antonio Conte continua a perdere pezzi. Nella serata di ieri è arrivato l’ennesimo stop: questa volta è toccato a Miguel Gutierrez, costretto a fermarsi poco prima del match contro il Qarabag. Nella giornata odierna, invece, sono arrivate pessime notizie che riguardano Billy Gilmour. Lo scozzese, già ai box da qualche settimana, sembrerebbe soffrire di pubalgia.

Infortuni Napoli, Ugolini su Gilmour: “Soffre di pubalgia, è in Inghilterra per un consulto”

Il giornalista Massimo Ugolini ha svelato in diretta su Sky Sport le condizioni del centrocampista del Napoli Billy Gilmour. Si tratta di un aggiornamento che non farà dormire sonni tranquilli al povero mister Conte.

Lo stop accusato dal classe 2001, infatti, è una fastidiosa pubalgia, che avrebbe addirittura costretto lo scozzese a recarsi in Inghilterra per curarsi:

“Gilmour soffre di pubalgia e si trova in Inghilterra per fare un ulteriore consulto per pianificare i tempi di recupero e la terapia”

Ugolini sull’infortunio di Spinazzola: “Potrebbe rientrare per la trasferta all’Olimpico”

Le altre novità rivelate da Massimo Ugolini riguardano il rientro di Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro potrebbe tornare molto presto, ma il condizionale è d’obbligo.

Di seguito, le parole del giornalista in merito:

“Spinazzola migliora e potrebbe tornare disponibile per la trasferta dell’Olimpico contro la Roma, ma va monitorato giorno per giorno”

Quando tornano Meret e Lukaku? Il portiere partenopeo ha da poco tolto il gesso, mentre la punta belga rientrerà tra i convocati il 7 dicembre, in occasione della sfida alla Juventus allo stadio Maradona.