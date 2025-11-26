Napoli, arrivano buone notizie dall’infermeria: si avvicina il rientro di un big

Oltre a quella che sembra essere a tutti gli effetti una ripresa fisica e mentale del Napoli, arrivano finalmente buone notizie dalla ben nutrita infermeria azzurra: a breve, un big e pilastro della squadra potrebbe essere di nuovo arruolabile. Gli infortuni hanno duramente flagellato la squadra di Antonio Conte ma adesso sembra esserci uno spiraglio.

Napoli, buone notizie per il rientro di un big: i dettagli

La notizia è fresca fresca di giornata e farà sicuramente felici i tifosi azzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal Mattino, Alex Meret – colpito da una frattura al metatarso – avrebbe finalmente tolto il tutore. Certo, probabilmente si prospettano altri 20 giorni di riabilitazione ma il portiere friulano potrebbe essere inserito nella lista dei partenti per la Supercoppa che si disputerà in Arabia