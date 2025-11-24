Lukaku scalpita: convocato già per Roma – Napoli? La scelta di Conte

Il suo ritorno è senz’altro tra i più attesi. Già, perché Romelu Lukaku è senza dubbio un uomo imprescindibile per Antonio Conte, così come spiegato dallo stesso tecnico leccese a più riprese. Il peggio per Big Rom sembra passato: ora è soltanto questione di rimettersi a disposizione non appena avrà una condizione fisica quantomeno accettabile.

Il sogno, addirittura, è di esserci già contro la Roma, nella sfida al passato in programma domenica. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a tenere aperta la porta tale eventualità.

Notizie Napoli calcio, l’aggiornamento sul ritorno in campo di Lukaku

Manca sempre meno per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Quest’ultimo è apparso in panchina, seppur non convocato, a dare sostegno ai propri compagni di squadra nella sfida contro l’Atalanta, segnale di come Big Rom sia un vero e proprio leader.

Di seguito, quanto scritto da La Gazzetta dello Sport in merito a una sua possibile convocazione per la prossima partita del campionato di Serie A contro la Roma: