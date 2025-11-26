Napoli, come sta Gutierrez? Le ultime sulle condizioni dello spagnolo

Un Napoli convincente quello visto ieri sera contro il Qarabag, capace di resistere alla pressione avversaria e sfruttare al meglio la sua qualità offensiva. Tuttavia, fronte infortuni, la situazione è molto meno rosea: l’ultimo della serie è stato Miguel Gutierrez, assente a causa di una distorsione rimediata in allenamento. È proprio il caso di dire che piove sul bagnato.

Le condizioni di Gutierrez

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Antonio Conte in conferenza post-Qarabag, Miguel avrebbe detto al tecnico che sarebbe riuscito a recuperare in 2 settimane nonostante i medici la pensassero diversamente. In generale, dipenderà dal grado della distorsione e un quadro completo potremo averlo solo dopo gli esami strumentali previsti in giornata.

Una brutta tegola per la squadra di Conte, che si aggiunge alle altre che già hanno abbondantemente flagellato gli azzurri. Gutierrez si è saputo inserire con la naturalezza di un veterano nonostante i 24 anni e, man mano, stava diventando centrale nel nuovo impianto tattico costruito dal salentino. Vedremo i tempi di recupero. Quel che è certo, è che domenica salterà il big match contro la Roma. Peccato.

Una buona notizia

Nel frattempo, gli azzurri dovranno fare necessità virtù. La buona notizia? Spinazzola potrebbe essere almeno in panchina per la sentitissima partita di domenica sera. Viste le prestazioni messe in campo prima dell’ennesimo infortunio, non può che essere un grande ritorno per l’economia della fascia azzurra.