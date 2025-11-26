Calciomercato Napoli, occhi sul gioiellino della Bundesliga: può arrivare già a gennaio

Se da un lato il Napoli, che finalmente sembra riessersi messo in carreggiata, sta dando il massimo per avanzare in tutte le competizioni, dall’altro, troviamo un Giovanni Manna che sprigiona la stessa intensità nell’imbastire tavoli di mercato. E, in tal senso, arrivano notizie su un assoluto talento della Bundesliga.

Napoli, ecco il tuo centrocampista

Non è un segreto: agli azzurri serve urgentemente un centrocampista. Con l’infortunio di Anguissa, che si aggiunge a quelli di De Bruyne e Gilmour, la coperta risulta estremamente corta e per questo motivo il ds azzurro sta lavorando per bruciare la concorrenza per un talentino di Bundes. Ecco cosa riporta il Mattino:

“In Germania, piace il profilo di Manzambi, svizzero di nascita e di formazione, gioiellino 20enne del Friburgo. Costi più bassi ma anche più rischi per il futuro. Ma in questa stagione ha già messo insieme oltre mille minuti tra campionato ed Europa League, dove ha mostrato il suo repertorio”

Gli altri nomi in lista

Oltre a Manzambi, ci sono altri nomi sul taccuino di Manna: sicuramente Kobbie Mainoo dello United, ormai ai margini del progetto e tentato dalla possibilità Napoli. Molto dipenderà anche dalla volontà dei Red Devils. Oltre all’inglese, troviamo anche Pellegrini della Roma e Atta dell’Udinese. Vedremo come deciderà di muoversi la società.