Napoli-Qarabag, McTominay striglia la squadra: “Dobbiamo migliorare su questo aspetto”

Il Napoli fa egregiamente il suo lavoro contro il Qarabag e porta a casa tre punti che danno respiro. Successo per 2-0 da parte dei partenopei, che sbloccano e chiudono la gara nella ripresa grazie a Scott McTominay. Nel post partita proprio lo scozzese ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sui troppi errori commessi da lui stesso e dalla squadra.

Napoli, McTominay avverte: “Dobbiamo fare più gol”

Il centrocampista scozzese ha sottolineato come la squadra debba fare più gol quando crea così tanto come fatto questa sera:

I primi 20 minuti sono stati difficili, specialmente per me. Ma può succedere quando si gioca anche nel weekend. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ma dobbiamo fare più gol. Posizione in campo? Io voglio aiutare la squadra. Il mister mi chiede tanto. Ho commesso alcuni errori, ma io continuo a lavorare sodo. Vanno fatti i complimenti alla squadra per la prestazione e i tre punti.

McTominay pazzo di Napoli: parole al miele verso i tifosi

L’ex Manchester United ha poi parlato del popolo partenopeo e di una città che lo ha accolto nel migliore dei modi: