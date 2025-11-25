Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli – Qarabag, incontro a poche ore dal match: il regalo è davvero speciale

A poche ore da Napoli-Qarabag, le dirigenze dei due club si sono incontrate a Palazzo Petrucci per il consueto pranzo Uefa. Ad accogliere la dirigenza azera, c’era il vicepresidente della SSC Napoli Edoardo De Laurentiis, insieme ad altri rappresentanti del club.

Per il Qarabag erano presenti all’incontro il proprietario del club , Tahir Gozal, e il vicepresidente Fevzihan Aras insieme ad altri rappresentanti. All’incontro erano presenti anche il Delegato UEFA Ryan Peadar e l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Rashad Aslanov. La società, in un comunicato, descrive l’incontro come un “momento di cordialità” e sottolinea il clima di collaborazione che accompagna questa partita.

Il Napoli ha omaggiato questo incontro con un regalo alla dirigenza ospite con un regalo: l’opera “Inchino”, relizzata dall’artista Antonio Nocera.

L’incontro ha quindi portato non solo sportività in vista dello scontro di stasera, ma anche arricchito gli ospiti azeri con un po’ di sana cultura napoletana, a poche ore da una partita fondamentale per il destino del Napoli in Champions League.

Felice Leopoldo Luongo

