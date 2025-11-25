Napoli Primavera, gioia dopo la tempesta: il risultato finale in Youth League

Il Napoli Primavera ha ottenuto la sua prima vittoria in questa Youth League contro il Qarabag ultimo in classifica. La gara si è chiusa sul punteggio di 2-0 per gli azzurrini dopo un match prolungatosi più del previsto a causa di un violento nubifragio che ha sospeso il match in due occasioni.

Napoli – Qarabag, il primo tempo del match di Youth League

I ragazzi di Mister Rocco partono subito forte e dopo 4 minuti passano subito in vantaggio grazie alla prima rete stagionale di Raggioli su assist al bacio di Barido. Un vero e proprio dominio nel primo tempo, frutto di grandi giocate nonostante un campo condizionato dal maltempo abbattutasi su Cercola.

Il Napoli sfiora il raddoppio in più occasioni, prima con Gambardella che sotto porta che non riesce a ribadire in rete un calcio d’angolo, poi con Barido che tenta la fortuna da fuori area, con il suo tiro deviato sulla traversa dal portiere ospite. Anche Cimmaruta va vicino al gol con un destro piazzato al termine di un’azione corale, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Il Qarabag solo verso la fine della prima metà di gioco si fa vedere dalle parti di Spinelli, ma prima è bravo il portiere azzurrino ad uscire sull’attaccante azero, poi gli ospiti sprecano un’occasione a porta libera dove è bravo Caucci a respingere sulla linea. Termina 1-0 il primo tempo.

Match sospeso e poi ripreso: in gol Barido

Dopo un’attesa di 30 minuti, con l’arbitro che ha confermato il regolare svolgimento del match, nonostante la forte pioggia su Cercola, la seconda metà di gioco si è aperta con gli azzurrini in gestione del match, fino al 61’ quando è stata sospesa per un’altra mezz’ora.

Una volta ripreso il match, il dominio del Napoli Napoli è stato totale, con gli ospiti che si sono affacciati poche volte dalle parti di Spinelli, senza creare grossi problemi al portiere azzurro. All’82’ è Barido a trovare la gioia personale dopo l’assist del primo tempo. Prima gol con la Primavera per il 10 azzurrino che vale il raddoppio e i tre punti ai ragazzi di mister Rocco. Il Napoli sale ora a 6 punti.