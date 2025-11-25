Napoli, Manna al lavoro per il sostituto di Anguissa: arriva un classe 2003 dalla Premier

In attesa di capire quando potranno tornare a disposizione Frank Zambo Anguissa e Kevin De Bruyne, il Napoli è già alla ricerca di un nuovo centrocampista. Giovanni Manna vuole mettere a disposizione di Antonio Conte almeno un’altra pedina in mezzo al campo, in modo da sopperire ai numerosi infortuni che hanno colpito la squadra. Tra i profili valutati dal direttore sportivo azzurro c’è anche quello del giovane Soungoutou Magassa.

Napoli, chiesto il prestito di Magassa al West Ham

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, nelle ultime ore il Napoli avrebbe chiesto al West Ham il prestito di Soungoutou Magassa. Il classe 2003 ha grande duttilità e può agire sia da mediano che da mezzala, garantendo quella fisicità (il francese è alto 187 centimetri) e quella predisposizione al recupero palla che con l’assenza di Zambo Anguissa verranno a mancare nei prossimi mesi.

Soungoutou Magassa, chi è il centrocampista cercato dal Napoli

Soungoutou Magassa è uno dei prospetti più versatili e interessanti della rosa del West Ham. Francese di origine malgascia, il classe 2003 può rappresentare un jolly importante per Antonio Conte. La sua fisicità gli permette di interpretare positivamente sia diversi ruoli in mezzo al campo sia, all’occorrenza, di abbassarsi sulla linea difensiva.

Con gli Hammers non ha trovato molto spazio, partendo titolare solamente due volte e totalizzando 6 presenze per un totale di 191 minuti. Il club inglese, che in estate ha versato nelle casse del Monaco 17 milioni di euro, crede molto in lui e il contratto fino al 2031 ne è la conferma.