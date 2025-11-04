Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli a caccia del sostituto di De Bruyne: l’annuncio di Manna non lascia dubbi

di
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervistato durante una partita di Champions League, con il microfono Sky Sport.

Il Napoli di Antonio Conte affronta l’Eintracht Francoforte martedì 4 novembre alle 18:45 al Maradona, dopo il ko pesante col PSV che ha fatto scivolare gli azzurri al 23° posto. Serve una vittoria per rilanciare le ambizioni europee. Il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di pazienza, infortuni e mercato.

Mercato e infortuni: De Bruyne ko, il Napoli si guarda intorno

L’infortunio di De Bruyne apre scenari di mercato. “Ci stiamo guardando intorno, saremo pronti al momento giusto”, ha ammesso Manna. Il DS ha poi dichiarato che la panchina lunga era l’obiettivo estivo, il prossimo mercato sarà diverso. Intanto, si punta sui rientri e sulla crescita dei nuovi, che saranno fondamentali per risalire la china anche in Europa, dopo il 3-0 subito a Eindhoven che brucia ancora.

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne
De Bruyne lancia un segnale ai tifosi del Napoli: il messaggio del belga sui social (ANSA) SpazioNapoli.it

Manna: “Nove innesti non si integrano in un giorno”

Il direttore sportivo non nasconde le difficoltà di un mercato rivoluzionario dopo la splendida vittoria Scudetto della scorsa annata. “Nove giocatori da campionati diversi in un meccanismo rodato non è banale”, ha spiegato. Serve tempo, lavoro e risultati per farli sentire parte del progetto. “Non tutte le ciambelle escono col buco, ma vincere aiuta a entrare nel contesto”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie