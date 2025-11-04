Napoli a caccia del sostituto di De Bruyne: l’annuncio di Manna non lascia dubbi

Il Napoli di Antonio Conte affronta l’Eintracht Francoforte martedì 4 novembre alle 18:45 al Maradona, dopo il ko pesante col PSV che ha fatto scivolare gli azzurri al 23° posto. Serve una vittoria per rilanciare le ambizioni europee. Il ds Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di pazienza, infortuni e mercato.

Mercato e infortuni: De Bruyne ko, il Napoli si guarda intorno

L’infortunio di De Bruyne apre scenari di mercato. “Ci stiamo guardando intorno, saremo pronti al momento giusto”, ha ammesso Manna. Il DS ha poi dichiarato che la panchina lunga era l’obiettivo estivo, il prossimo mercato sarà diverso. Intanto, si punta sui rientri e sulla crescita dei nuovi, che saranno fondamentali per risalire la china anche in Europa, dopo il 3-0 subito a Eindhoven che brucia ancora.

Manna: “Nove innesti non si integrano in un giorno”

Il direttore sportivo non nasconde le difficoltà di un mercato rivoluzionario dopo la splendida vittoria Scudetto della scorsa annata. “Nove giocatori da campionati diversi in un meccanismo rodato non è banale”, ha spiegato. Serve tempo, lavoro e risultati per farli sentire parte del progetto. “Non tutte le ciambelle escono col buco, ma vincere aiuta a entrare nel contesto”.