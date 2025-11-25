Napoli, Di Lorenzo non ci sta: l’ha detto sul presunto litigio fra Conte e la squadra

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, che dopo l’Atalanta in campionato batte anche il Qarabag in Champions League. Successo per 2-0 da parte dei partenopei, che salgono a sette punti in classifica e adesso possono guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni europei. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la gara.
Di Lorenzo fa chiarezza: “Con Conte non siamo mai stati distanti”
Il capitano azzurro si è soffermato sulla vittoria, ma anche su quanto detto in questi ultimi giorni. A detta sua, infatti, non c’è stata nessuna frattura tra lo spogliatoio e Antonio Conte:
In questi giorni si percepiva già un aria diversa e poi lo si vede in campo. Ci siamo parlati, dovevamo ritrovarci perché nelle ultime settimane non siamo stati nel nostro livello migliore. Se alla base non c’è un gruppo unito, poi non ne esci dai momenti difficili.
Con Conte vi siete venuti incontro? Quando uno si viene incontro, le parti sono distanti e non è mai stato così. Dovevamo ritrovarci, l’abbiamo fatto e siamo contenti.
Napoli, Di Lorenzo omaggia Maradona: “Ci tenevamo”
Tra i temi toccati, Di Lorenzo ha ricordato anche Diego Armando Maradona, nel giorno dell’anniversario della sua morte:
C’era da dare segnali, soprattutto a noi stessi. Sono state settimane complicate, ma abbiamo dato due risposte importanti. Ci tenevamo a tornare alla vittoria in Champions, per fare punti e perché oggi era l’anniversario della morte di Maradona. Bella serata, siamo contenti.