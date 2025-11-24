Napoli, ancora preoccupazione per Conte: due azzurri in bilico, la situazione

Dopo essere tornato alla vittoria contro l’Atalanta, il Napoli è chiamato a dare un segnale anche in Champions League. Gli azzurri hanno conquistato solamente quattro punti nelle prime quattro gare e per qualificarsi per i play-off è necessario ritrovare subito i tre punti. Alla vigilia del match contro il Qarabag, Antonio Conte ha rilasciato ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Maradona, concentrandosi anche sugli infortuni di Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour.

Gilmour e Spinazzola, Conte: “Non sono infortuni muscolari”

Tra i calciatori che non saranno a disposizione per la gara di domani sera contro il Qarabag ci sono Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour. Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha parlato dei loro infortuni:

Per quanto riguarda Gilmour e Spinazzola, mi piacerebbe che a volte ne parlassero più i medici delle situazioni legate agli infortuni, sono più specializzati e appropriati. Sicuramente non sono infortuni muscolari. Se mi chiedete i tempi di recupero, oggi ancora non riesco a sapere.

Gilmour e Spinazzola out anche contro il Qarabag: la situazione

Come raccontato dal ‘Corriere dello Sport’, Antonio Conte dovrà fare a meno di Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour anche nel match di Champions League contro il Qarabag. I due calciatori azzurri sono ancora alle prese con i rispettivi problemi agli adduttori, due infortuni che li hanno costretti a rimanere ai box nelle ultime tre gare.

Per entrambi i tempi di recupero sono ancora indefiniti ma la strada che percorrerà il Napoli sarà quella della prudenza, con l’obiettivo di evitare future ricadute.