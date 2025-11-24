Dal Qarabag arriva un chiaro messaggio al Napoli: lanciata la sfida

Home ->

Si sono svolte allo Stadio Maradona le conferenze stampa di presentazione di Napoli-Qarabag. Dopo gli azzurri, che hanno parlato nel pomeriggio, in serata è stato il turno degli azeri. Le loro parole sono un messaggio chiaro: per loro l’impresa al Maradona non è assolutamente impossibile.

Qarabag, Jankovic non ha dubbi: “Non ci difenderemo”

A prendere la parola sono stati il calciatore Marko Jankovic e l’allenatore Qurbav Qurbanov. Il centrocampista del club azero risponde con pochi dubbi su come approcciare a questa partita:

“Si può perdere o pareggiare, ma saremo noi stessi. Sappiamo che il Napoli è favorito, ma noi abbiamo fiducia e i punti in classifica dimostrano che possiamo fare un grande risultato. Noi giochiamo il nostro calcio offensivo e non ci interessa chi sfidiamo, faremo sempre la nostra partita con coraggio. Non ci difenderemo”.

Qurbanov: “Vogliamo fare una grande partita”

Anche Qurbanov ha espresso a chiare lettere le sue intenzioni:

“Siamo in una città bellissima, contro una grande squadra e un grande allenatore. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche noi ci siamo preparati e speriamo di fare un a grande partita”.

L’allenatore ha anche risposto alle ambizioni di qualificazione del Qarabag, grande sorpresa di questa prima parte di Champions:

“Sappiamo che è strano che siamo così in alto, ma le nostre ambizioni non cambiano. Ci vogliamo godere il momento nonostante il risultato, abbiamo fiducia in noi stessi”.

Qurbanov ha raccontato poi le sue sensazioni sullo giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Maradona:

“Questa è una grande motivazione, ma immagino anche per Antonio Conte. Anche per noi sarà così, promettiamo di fare una bella partita”.

