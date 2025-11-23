Home ->

Napoli imbattuto da un anno al Maradona, c’è un precedente che non tutti ricordano: i record in Serie A

Antonio Conte durante Napoli vs Cagliari, celebrando lo scudetto del 2024/25

Con diciassette risultati utili consecutivi tra le mura del Diego Armando Maradona, il Napoli è la squadra con più risultati utili in casa tra i top campionati europei dal 2024. Dato chiama il 2021: diciotto gare senza ko, record che gli azzurri proveranno ad eguagliare.

Nessuno come il Napoli in casa: i numeri confrontati

Il primato europeo casalingo, con 17 risultati utili consecutivi, non è casuale: mister Conte ha trasformato il Maradona in un fortino, e gli azzurri sembrano avere sempre un passo in più tra le proprie mura. Risale al biennio della pandemia, tra gennaio e novembre del 2021, l’ultima volta che gli azzurri fecero addirittura di meglio: diciotto incontri in casa senza sconfitte.

Oggi, con una rosa più esperta e affamata di trofei, questi diciassette risultati potrebbero essere il preludio a qualcosa di più grande: basti pensare che l’ultima sconfitta risale a dicembre 2024, quando gli uomini di Conte furono battuti per 0-1 dalla Lazio. D’altronde, il mister non è nuovo a questo tipo di dati: con la Juventus, riuscì a collezionare quarantasette partite senza sconfitta tra le sue mura.

I calciatori del Napoli esultano dopo il gol di Insigne al Legia Varsavia nel 2021
Il record del grande Torino: il dato clamoroso in Serie A

Numeri invidiabili quelli degli azzurri, ma piccoli rispetto a quelli di una squadra che ha fatto storia: il Grande Torino, che dominò il suo tempo con una sequenza casalinga da urlo, tra il ‘43 e il ‘49, con 88 risultati utili consecutivi. Si, avete letto bene: ottantotto.

Il Napoli di oggi non rincorre quelle vette, ma con sudore e sostegno del proprio pubblico vuole chiudere al meglio il 2025: evitando la sconfitta il 7 dicembre contro la Juventus, potrebbe raggiungere i numeri del 2021.

