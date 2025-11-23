Conte dalle accuse agli elogi: l’ex Serie A allo scoperto dopo la vittoria contro l’Atalanta!

Il 3-1 contro l’Atalanta restituisce al Napoli una serata di fiducia dopo settimane complicate, tra cattivi risultati e tensioni attorno ad Antonio Conte. La vittoria del Maradona ha portato analisi e giudizi, tra cui quello di Hernanes, che ai microfoni di DAZN ha spiegato come lo sfogo post Bologna abbia rappresentato un punto di svolta. Le sue parole arrivano in un momento delicato, in cui la squadra cerca continuità e il rapporto tra Conte e Aurelio de Laurentiis resta centrale per stabilità e futuro.

Hernanes: “Conte sa quando deve intervenire”

“Sfogo Conte post-Bologna? Lui ha sempre protetto le squadre, ma nel momento in cui doveva andare dentro più deciso lo ha fatto. Conte ha l’esperienza, la competenza e la sensibilità di quando si deve fare questa roba qui”.

Un’analisi che sottolinea un concetto preciso. Hernanes vede nello sfogo non una reazione impulsiva, ma una scelta consapevole. Per lui, Conte ha capito che una scossa era necessaria, vista la fatica nel ritrovare gioco e identità dopo settimane turbolente.

La svolta del Napoli e il peso del rapporto con De Laurentiis

Il Napoli arrivava alla sfida con l’Atalanta dopo un periodo ricco di critiche e discussioni, con anche ipotesi di dimissioni e ribaltoni. Il rapporto tra Conte e Aurelio De Laurentiis è stato decisivo per mantenere compatto l’ambiente. Il 3-1 contro la squadra di Raffaele Palladino ha riportato energia e fiducia.

La continuità passa anche dall’Europa

Ora serve dare seguito al successo. La crescita deve proseguire anche nelle gare europee, dove il Napoli ha mostrato alti e bassi. Lo sfogo di Bologna può diventare una risorsa solo se accompagnato da risultati consistenti. Hernanes vede nel 3-1 un punto di ripartenza: la luce è tornata, ora bisogna evitare di spegnerla.