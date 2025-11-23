Biglietti Napoli – Qarabag, il sold out è ancora lontano: tutti i settori disponibili

Il Napoli è tornato a vincere in campionato dopo un pareggio e una sconfitta, rispettivamente contro Como e Bologna. Il prossimo avversario è la Roma, che oggi ha fatto un altro salto importante in classifica, ma prima ci sarà il Qarabag in Champions League. La squadra di Antonio Conte ha collezionato solo quattro punti in quattro turni nella League Phase e, contro i campioni dell’Azerbaigian, puntano alla vittoria. I tifosi sono pronti a sostenere gli azzurri, ma lo stadio potrebbe non essere pieno.

Napoli – Qarabag, sold-out lontano: i biglietti disponibili

Il popolo partenopeo ha ritrovato entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta, ma non abbastanza per riempire il Maradona in Champions League. Su Ticketone, infatti, la disponibilità per i vari settori dello stadio è ancora media. Solo in Curva A sono rimasti pochissimi posti liberi.

Mancano ancora un paio di giorni alla partita, ma difficilmente lo stadio sarà tutto pieno per l’impegno europeo.

Questi i settori ancora disponibili:

Tribuna Posillipo

Tribuna Nisida

Distinti anello superiore

Distinti anello inferiore

Curva A anello inferiore

Curva B anello inferiore

Champions, Napoli a caccia di punti: Qarabag da non sottovalutare

Gli azzurri, tornati in Champions League dopo un’annata senza competizioni europee, rischiano di non raggiungere la fase ad eliminazione diretta. Solo una vittoria in quattro partite, troppo poco per raggiungere i playoff. Al Napoli serve, insomma, la svolta. Il Qarabag, però, è già a quota sette punti e nell’ultimo turno ha pareggiato contro il Chelsea. Avversario da non sottovalutare, dunque, per Antonio Conte e i suoi ragazzi.