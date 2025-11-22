Napoli, Qarabag carico a mille per il match di Champions: messaggio perentorio agli azzurri

Il Qarabag arriverà al prossimo appuntamento europeo contro il Napoli sulle ali dell’entusiasmo, i risultati parlano chiaro. La formazione di Qurbanov sta mantenendo un ritmo invidiabile nel proprio campionato.
Nell’ultimo turno ha centrato un’altra vittoria importante, a conferma dello stato di forma eccezionale del gruppo, tra le rivelazioni in Champions League sin qui. Segnale lanciato agli azzurri, la sfida è aperta.
Champions League, il Qarabag vince prima della sfida al Napoli: poker in trasferta in campionato
Successo e fuga al comando. Il Qarabag si presenta nelle migliori condizioni possibili alla sfida di Champions League contro il Napoli, in programma martedì sera allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la quinta giornata della League Phase della Coppa dalle grandi orecchie.
La squadra di Qurbanov ha superato 2-4 in trasferta il Sumqayit, quinta forza del campionato azero, trascinata dai gol di Leandro Andrade, Bayramov, Zoubir e Kaschchuk. Un risultato che consente ai campioni d’Azerbaigian di incrementare il vantaggio in classifica.