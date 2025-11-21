Risentimento muscolare e tegola per il titolarissimo: colpo di scena su Napoli-Atalanta

Ritorna la Serie A e per il Napoli è subito aria di big match. Le luci del Diego Armando Maradona si accendono sulla nuova Atalanta targata Raffaele Palladino, con gli azzurri in cerca di riscatto dopo la debacle del Dall’Ara, contro il Bologna. In vista della sfida in programma per sabato sera, spunta una defezione: Giorgio Scalvini è out per infortunio, così come fatto trapelare da Sky Sport.

Out Scalvini per la trasferta del Maradona: l’annuncio su Napoli – Atalanta

Ennesimo stop per Giorgio Scalvini. Come riportato da Sky Sport, dagli ultimi esami sul classe 2003 è emerso un risentimento muscolare a carico dell’adduttore destro.



Le condizioni del centrale degli orobici verranno valutate nei prossimi giorni. Scalvini sarà dunque costretto a saltare di sicuro il big match di domani in casa del Napoli e la trasferta di Champions per l’Atalanta in casa dell’Eintracht, in programma mercoledì sera.