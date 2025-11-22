Napoli, contro l’Atalanta serve davvero un miracolo: il dato è catastrofico

Tra poche ore il Napoli di Antonio Conte scenderà in campo al Maradona per sfidare l’Atalanta di Raffaele Palladino. Un match delicatissimo, con entrambe le squadre che vengono da un periodo decisamente non semplice. I partenopei proveranno a dimenticarsi delle ultime settimane, mentre i bergamaschi vogliono iniziare nel migliore dei modi con Palladino in panchina. In una situazione già complessa di suo, per il Napoli si aggiunge poi un vero e proprio tabù da sfatare.

Napoli-Atalanta, solo un successo in casa dal 2021 per gli azzurri

Il recente score del Napoli contro l’Atalanta al Maradona è a dir poco catastrofico. Dal 2021, infatti, i partenopei sono riusciti a battere gli ospiti appena una volta. L’ultima recente vittoria degli azzurri risale al 2023, quando i futuri campioni d’Italia di Spalletti si imposero per 2-0 grazie ad un super Kvaratskhelia. Negli altri precedenti, invece, l’Atalanta si è imposta nel 2021 e due volte nel 2024.

Prima il successo in rimonta per 3-2, con Freuler e Demiral a trascinare la Dea, poi i due successi per 3-0 a marzo e novembre 2024. Insomma, il Napoli è chiamato a sfatare un tabù, sia per invertire un trend che non può continuare ancora per molto e poi per risollevare una stagione che rischia di diventare sempre più compromessa.