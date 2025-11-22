Napoli – Atalanta, svelate le formazioni UFFICIALI: quante sorprese tra gli azzurri!

Tutto pronto, o per meglio dire quasi, allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra il Napoli e l’Atalanta, che chiuderà il sabato di anticipi della giornata di Serie A ora in corso. Gli azzurri vogliono darsi una scossa dopo un periodo non brillante, culminato in negativo con la sconfitta contro il Bologna prima della sosta per le Nazionali.
In questi istanti, sono state rese note le scelte da parte di Antonio Conte, determinato a ridare nuova linfa a un gruppo che negli ultimi tempi sta attraversando non poche difficoltà. Tante le sorprese messe a punto dall’ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, a partire proprio dal modulo.
Serie A, le formazioni ufficiali del Napoli per la sfida contro l’Atalanta
Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e l’Atalanta. In attesa del fischio d’inizio, è doveroso fare il punto della situazione sulla formazione ufficiale scelta da Antonio Conte, in virtù soprattutto delle tante novità previste per questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, dove negli scorsi minuti si è verificata anche una scossa di terremoto (clicca qui per tutti i dettagli).
Queste le scelte ufficiali da parte di Antonio Conte:
NAPOLI (3-4-3) – Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang.