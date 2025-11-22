Terremoto, scossa prima di Napoli – Atalanta avvertita anche al Maradona: la situazione

Manca ormai sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e l’Atalanta, in programma per questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per le ore 20:45. In questi minuti, però, i tifosi accorsi all’impianto di Fuorigrotta hanno avvertito la scossa che, poco fa, è stata avvertita indistintamente in tutta l’area interessata al fenomeno del bradisismo.

Terremoto Napoli, scossa poco prima delle 19: i dettagli

Una scossa di magnitudo 3.0 ha colpito la zona flegrea in questo tardo pomeriggio, precisamente alle 18:55. Il terremoto è stato avvertito anche dai tifosi che questa sera sono accorsi o stanno accorrendo al Diego Armando Maradona per assistere alla sfida tra il Napoli e l’Atalanta.

La speranza, ovviamente, è che non ci saranno altre repliche significative, considerando che l’area è al centro del fenomeno del bradisismo. L’allerta è ovviamente massima, considerato l’afflusso di tifosi previsto per questa sera.