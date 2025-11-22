“Deve stare zitto”, l’ex Napoli contro un neo acquisto: che accusa

Le parole di Ruud Krol, storico ex difensore del Napoli, hanno acceso la discussione attorno a Noah Lang. L’olandese, arrivato in estate con grandi aspettative, è finito al centro dell’analisi dopo alcune dichiarazioni che non sono piaciute all’ex calciatore. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Krol ha invitato il giocatore a mostrare personalità e continuità, ricordando il motivo per cui il club lo ha scelto. Un richiamo pubblico che arriva in un momento delicato per la squadra di Antonio Conte.

Le parole di Krol e il momento di Lang

“Il Napoli non l’ha preso per ballare e fare musica”.

A radio Kiss Kiss, Krol ha aggiunto una riflessione più ampia sul modo in cui l’olandese deve approcciare questa esperienza in Serie A.

“Lang non doveva fare quelle dichiarazioni, con la bocca è molto facile dire le cose. Deve parlare con le gambe in campo, è stato comprato per quello”

L’invito a mostrarsi decisivo

“Deve avere più convinzione. Passa il pallone, ma è sempre stato forte nell’uno contro uno, non l’ho visto farglielo fare a Napoli”

Il riferimento è alla caratteristica per cui Lang è riconosciuto da anni, la capacità di saltare l’uomo. Una qualità che il pubblico del Maradona attende di vedere con più frequenza, anche in relazione alle aspettative che hanno accompagnato il suo arrivo. Il Napoli ha bisogno di personalità in grado di cambiare ritmo e trascinare i compagni.

Il commento di Krol vuole essere uno stimolo. L’ex difensore conosce bene la pressione che si vive in città. Il suo invito a Lang è un messaggio di fiducia: tirare fuori coraggio, prendersi responsabilità e diventare un punto di riferimento. Solo così potrà veramente lasciare il segno.