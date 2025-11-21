Rinvio a giudizio ADL, cambia la posizione dal punto di vista sportivo? Cosa rischia il Napoli

Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre è arrivata la notizia sulla decisione da parte del GUP di Roma di rinviare a giudizio il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’amministratore delegato del club azzurro, Andrea Chiavelli, nell’ambito della vicenda legata agli affari Kostas Manolas e Victor Osimhen. La società azzurra, attraverso una nota pubblicata poi in serata, ha svelato tutto il suo stupore per tale sviluppo (clicca qui per tutti i dettagli), ribadendo dunque la totale convinzione dell’aver operato senza violazione alcuna.

Ma cosa cambia per il Napoli dal punto di vista sportivo? È risaputo che per la giustizia sportiva gli azzurri sono stati dichiarati già prosciolti dal procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chinè. Situazione che resterà invariata anche dopo la decisione arrivata dalla giustizia ordinaria.

Il Napoli non corre rischi: la situazione per la giustizia sportiva

La SSC Napoli è fuori da ogni rischio per quanto concerne la giustizia sportiva. Questo è quanto viene ribadito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in seguito alle vicende delle ultime ore.

Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte a tal proposito: