Comunicato SSC Napoli: la posizione del club dopo il rinvio a giudizio per ADL

In questi minuti è stata resa nota la decisione da parte del gup di Roma di rinviare a giudizio sia il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che l’amministratore delegato del club azzurro, Andrea Chiavelli. Tale decisione arriva nell’ambito della vicenda che vede nel mirino l’acquisto di Kostas Manolas e il maxi affare con il Lille per l’arrivo di Victor Osimhen.

La SSC Napoli è intervenuta con una nota ufficiale, ribadendo la sua linea in seguito a questi ultimissimi risvolti, ribadendo con forza la propria serenità sulla vicenda.

Di seguito, la nota pubblicata dalla SSC Napoli in merito alla notizia del rinvio a giudizio per il presidente Aurelio De Laurentiis:

“La SSCN esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal GUP di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell’operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la SSCN non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate.

La società è serena e fiduciosa rispetto agli esiti del procedimento giudiziario, che comincerà tra oltre un anno – con la prima udienza fissata per il 2 dicembre 2026 – dove certamente la verità sulla vicenda verrà ristabilita. Da sottolineare, inoltre, che in relazione a una contestazione perfettamente sovrapponibile derivata dal medesimo fascicolo di indagine, i pubblici ministeri di Milano hanno già richiesto l’archiviazione del procedimento per l’Inter”.