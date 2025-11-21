Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, prima dell’Atalanta spunta un nuovo retroscena: rivelato tutto in diretta

Conte richiama la squadra

Antonio Conte ha riunito l’intera squadra e lo staff a Castel Volturno, in un clima sorprendentemente rilassato: l’allenatore ha voluto voltare pagina in vista della sfida contro l’Atalanta. Walter De Maggio, voce di Kiss Kiss Napoli, ha raccontato i dettagli in diretta a Radio Goal.

Conte, faccia a faccia con i suoi uomini: clima sereno

Dopo settimane di tensione e la batosta al Dall’Ara, qualcuno si aspettava un Conte rabbioso. Secondo De Maggio, invece, è accaduto tutt’altro: il mister è tornato dalla pausa più tranquillo, ha chiamato tutti i giocatori e i collaboratori, e ha aperto un confronto schietto ma senza urla. Un discorso collettivo e sereno, per preparare al meglio la sfida con l’Atalanta.

Antonio Conte in campo nella gara di Serie A 2025 contro il Lecce
Conte nella gara contro il Lecce

Conte fissa l’obiettivo: azzerare e ripartire insieme

Un messaggio chiaro: il passato resta lì, ora serve compattezza assoluta. E il ritorno di Lukaku è sicuramente un fattore: è lui uno dei punti di riferimento nello spogliatoio. La sua presenza sta aiutando a tenere alto il morale, anche se i risultati non girano: un dettaglio non da poco per Conte.

Laura Bisogno

