Negli ultimi giorni il nome di Scott McTominay è tornato a circolare tra i grandi club inglesi: filtrano movimenti attorno al centrocampista del Napoli. Alcune big della Premier stanno monitorando la situazione e hanno già chiesto informazioni, ma da Castel Volturno arriva una posizione molto chiara. L’interesse inglese esiste, ma la risposta del Napoli di Aurelio De Laurentiis è stata immediata e senza esitazioni.

La Premier rivuole McTominay

Scott McTominay è diventato un punto fermo del Napoli in poco più di una stagione. Acquistato per circa 30 milioni di euro dal Manchester United, il giocatore scozzese ha saputo riscattare ogni dubbio fin da subito, guadagnandosi un ruolo da leader nel centrocampo azzurro.

Sotto la guida di Antonio Conte, il suo gioco ha acquisito maggiore solidità, diventando centrale nelle rotazioni della squadra. Il suo contributo è stato decisivo anche per la vittoria dello storico quarto scudetto dei partenopei, permettendogli di guadagnare il titolo di MVP nella sua stagione d’esordio in Serie A. Questo ha inevitabilmente riacceso su Scott gli occhi della Premier League.

L’assalto della Premier e la risposta del Napoli

Secondo quanto riportato dal portale Team Talk, molte big inglesi stanno guardando a McTominay: Arsenal, Tottenham, Everton e persino un nostalgico Manchester United avrebbero sondato il terreno per riportare lo scozzese nella Premier League.

Tuttavia, la società partenopea non è intenzionata a trattare a gennaio e ha eretto una resistenza netta. Alcune fonti parlano di cifre astronomiche. Il Napoli chiederebbe 80 milioni di euro per lasciar partire McTominay, deciso a non volersi privare di uno dei suoi principali leader.