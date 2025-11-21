Napoli-Atalanta, Conte ha deciso: formazione stravolta

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali, e il Napoli è subito chiamato a riscattarsi in un big match. Tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona, infatti, arriva la nuova Atalanta di mister Raffaele Palladino.
Dopo il ko pesantissimo a Bologna, mister Antonio Conte pensa ad un ritorno alle origini dal punto di vista tattico. Si va verso il 3-4-3 che negli anni ha fatto le fortune del tecnico salentino.
Antonio Conte torna al 3-4-3 per la sfida all’Atalanta: ecco la formazione inedita
Il Napoli è pronto ad ospitare l’Atalanta. Mister Antonio Conte, secondo quanto riportato nella giornata odierna da Sky Sport, potrebbe rispolverare per l’occasione il suo amatissimo 3-4-3, con capitan Di Lorenzo e Gutierrez a tutta fascia. Il nuovo allenatore della Dea, invece, dovrebbe affidarsi al canonico 3-4-2-1.
Di seguito, il probabile undici iniziale dei Campioni d’Italia in carica:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. All. Antonio Conte