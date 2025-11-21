Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Atalanta, Conte ha deciso: formazione stravolta

di
Antonio Conte sulla panchina del Napoli durante una gara di Champions League 2025

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali, e il Napoli è subito chiamato a riscattarsi in un big match. Tra le mura dello stadio Diego Armando Maradona, infatti, arriva la nuova Atalanta di mister Raffaele Palladino.

Dopo il ko pesantissimo a Bologna, mister Antonio Conte pensa ad un ritorno alle origini dal punto di vista tattico. Si va verso il 3-4-3 che negli anni ha fatto le fortune del tecnico salentino.

Antonio Conte torna al 3-4-3 per la sfida all’Atalanta: ecco la formazione inedita

Il Napoli è pronto ad ospitare l’Atalanta. Mister Antonio Conte, secondo quanto riportato nella giornata odierna da Sky Sport, potrebbe rispolverare per l’occasione il suo amatissimo 3-4-3, con capitan Di Lorenzo e Gutierrez a tutta fascia. Il nuovo allenatore della Dea, invece, dovrebbe affidarsi al canonico 3-4-2-1.

Di seguito, il probabile undici iniziale dei Campioni d’Italia in carica:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Hojlund, Neres. All. Antonio Conte

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie