Scott McTominay torna in Premier League? Dall’Inghilterra sono convinti che diverse squadre inglesi, tra cui l’Everton, vogliono puntare forte sul centrocampista del Napoli.

Il calciatore, però, sembrerebbe non essere tanto convinto del ritorno in terra inglese, e al momento preferisce restare in Italia alla corte di Antonio Conte. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione in merito alla vicenda.

McTominay all’Everton? Romano sicuro: “Fantasie, non ha mai trattato con nessun club”

Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha chiarito che Scott McTominay non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare il Napoli. Negli ultimi giorni, tuttavia, dalla stampa inglese erano circolate indiscrezioni che accostavano il centrocampista scozzese all’Everton, oltre che ad Arsenal e Tottenham.

Il noto esperto di mercato ha però smentito tali voci, sottolineando come la volontà del giocatore sia quella di proseguire la propria avventura all’ombra del Vesuvio: