Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Dal Porto al Napoli: Manna ha deciso il rinforzo per gennaio, i dettagli

di
Calciatori del Porto si allenano per la sfida col Nottingham Forest FC in Europa League

Il direttore sportivo Giovanni Manna sta preparando il colpo per il centrocampo azzurro. Il nome caldo è quello di Victor Froholdt, 19enne danese in forza al Porto, già seguito da mezza Europa. L’operazione potrebbe andare in scena già a gennaio, per sopperire agli infortuni di Anguissa e De Bruyne.

Froholdt, il Napoli fa sul serio

Come riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, sulla lista dei centrocampisti che piacciono al Napoli c’è il nome di Victor Froholdt, che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Porto. Per il Napoli rappresenterebbe l’investimento ideale, e, con il centrocampo falcidiato dagli infortuni, Conte ha bisogno di forze fresche subito.

Victor Froholdt in azione contro il Famalicao
Victor Froholdt in azione contro il Famalicao

Non solo il Napoli: tanta concorrenza per Froholdt

Non è solo il Napoli a seguire il danese: all’estero, Atletico Madrid, Tottenham e Manchester United hanno già attenzionato il centrocampista. In Italia ci sono invece anche Roma e Atalanta, pronte a inserirsi. Manna, dunque, cercherà di chiudere prima che la pista si complichi.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie