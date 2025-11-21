Il Napoli sta valutando un innesto a centrocampo dopo il lungo stop di Zambo Anguissa, fermato da un infortunio che pesa sulle rotazioni di Antonio Conte. Tra i nomi caldi ci sarebbe quello di Arthur Atta, talento classe 2003 dell’Udinese. Il club friulano, ben consapevole del potenziale del francese, avrebbe già messo le cose in chiaro, fissando il prezzo per il cartellino.

Napoli su Atta: l’Udinese fissa il prezzo

Il Napoli sta seguendo da vicino Arthur Atta, osservato con continuità nelle ultime settimane. Secondo TuttoMercatoWeb, il centrocampista dell’Udinese rientra tra le opzioni valutate dal club per dare più equilibrio alla mediana. La sua candidatura è cresciuta anche per via dell’assenza di Zambo Anguissa, fuori per un infortunio muscolare che lo terrà fermo a lungo. In questo quadro, Atta viene visto come un profilo già pronto per vestire azzurro. Il centrocampista è considerato un’alternativa a Kobbie Mainoo.

Atta, arrivato in Friuli nella scorsa estate per circa 8 milioni di euro, ha già messo in mostra buona qualità tecnica. In questa stagione ha giocato undici partite di Serie A, fornendo un gol e un assist. Nonostante l’interesse azzurro, l’Udinese sarebbe ferma nelle proprie intenzioni: i bianconeri non vogliono cederlo nel mercato di gennaio e valutano il giocatore intorno ai 30 milioni di euro.

Le parole di Atta sull’interesse del Napoli

Lo stesso Atta ha detto la sua sull’interesse del Napoli, con una dichiarazione misurata e matura: “Non so se sia vero tutto questo interesse. Io cerco di dare tutto me stesso sul campo, voglio aiutare l’Udinese a stare nella parte sinistra della classifica, quello deve essere il nostro obiettivo. E poi migliorarmi, come le ho detto, sono nel posto giusto per crescere. Quel che posso dire è che la serie A mi piace, ora la conosco, sono già qui. Ma non penso davvero a cosa dirà il futuro”.

Queste parole dipingono Arthur Atta come un ragazzo maturo, consapevole del proprio percorso. La sua ambizione è chiara: crescere all’Udinese, contribuire al progetto della squadra bianconera, ma senza chiudere la porta a possibili opportunità future.