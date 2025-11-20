Mercato Napoli, il rientro di Lukaku cambia i piani: cessione a sorpresa

Tra i tanti temi del momento, in casa Napoli s’inizia a pensare anche al di fuori del rettangolo verde. La società azzurra, di fatti, ha iniziato i suoi ragionamenti in merito al prossimo calciomercato invernale di gennaio, che sarà determinante per il proseguo della stagione dei campioni d’Italia.

Come accaduto la scorsa estate, anche in quest’occasione sarà determinante Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver smaltito il brutto infortunio, dovrebbe tornare in campo nel mese di dicembre, andando ad oscurare inevitabilmente Giuseppe Ambrosino che potrebbe essere ceduto in prestito nel prossimo mercato.

Napoli, Ambrosino via in prestito: le ultime

Il rientro di Romelu Lukaku, dall’infortunio rimediato lo scorso agosto, è la notizia che aspettano sicuramente Antonio Conte e tutti i tifosi partenopei. Il ritorno in campo del fuoriclasse belga, però, chiude ogni speranza di giocare per Giuseppe Ambrosino.

L’attaccante cresciuto proprio nel vivaio azzurro, ha conquistato la fiducia dell’allenatore salentino nel corso dei due consueti ritiri pre-season ma fin qui, complice anche il momento negativo della squadra e la tanta concorrenza, non ha trovato molto spazio.

Spazio che diminuirà con il ritorno in campo del fedelissimo bomber di Antonio Conte. Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli è pronto a cedere in prestito il classe 2003 nel prossimo mercato per assicurargli più minutaggio. Sulle tracce di Ambrosino ci sono diversi club di Serie A, e alcune società di Bundesliga.

Ambrosino non trova spazio: il piano del Napoli

Il prossimo calciomercato invernale vedrà un Napoli molto attivo, soprattutto in seguito al doppio infortunio subito a centrocampo: De Bruyne e Anguissa. Anche in uscita, il club azzurro lavorerà molto e Ambrosino sembra essere destinato a non concludere la sua stagione con la maglia del Napoli.

Antonio Conte crede molto nel ragazzo, come ribadito più volte in conferenza stampa, ragion per cui la sua cessione avverrà solo in prestito, in modo che il classe 2003 possa accumulare esperienza, magari proprio nella stessa Serie A dove vanta diversi estimatori.