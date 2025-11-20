Napoli, McTominay dice di no a tutto: il retroscena è clamoroso

Il ritorno in campo del Napoli è sempre più vicino. Gli azzurri sono pronti ad affrontare la nuova Atalanta di Palladino, con la speranza di poter contare su un McTominay ritrovato. Lo scozzese è stato uno dei grandi protagonisti del quarto scudetto partenopeo, ma i numeri di quest’anno non sono ancora all’altezza. La perla in rovesciata con la maglia della Scozia, però, fa ben sperare. Intanto, un retroscena di mercato fa felici i tifosi: Scott ha rifiutato Arabia e Premier League per il Napoli.

McTominay pensa solo al Napoli: rifiutata anche la Premier

Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira, durante l’estate sarebbero arrivate offerte importanti per il centrocampista scozzese. Il Napoli lo ritiene incedibile, ma a rifiutare le proposte sarebbe stato proprio McTominay. Né uno stipendio faraonico né il ritorno in Inghilterra, non c’è nulla che possa portare Scott lontano dal Vesuvio al momento.

È lui l’uomo che Antonio Conte spera di ritrovare al meglio per affrontare i prossimi impegni di campionato e Champions League.

Napoli, una settimana per tornare in vetta: il calendario

Sarà una settimana molto importante quella che affronterà il Napoli dopo la sosta per le nazionali. Dopo la sfida contro l’Atalanta, infatti, ci sarà l’impegno di Champions contro il Qarabag e poi la trasferta di campionato a Roma. Contro la squadra di Gasperini sarà un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Gli azzurri potranno approfittare anche del derby di Milano, in cui almeno una tra Inter e Milan perderà punti.