“Un appello per i tifosi”: il leader azzurro fa una richiesta prima di Napoli-Atalanta

Il Napoli tornerà in campo sabato sera per affrontare l’Atalanta dopo la sosta. Una sfida da non sottovalutare sia per il momento delicato in casa azzurra che per una Dea nuova, desiderosa anch’essa di riprende in mano la stagione. E proprio partendo dalla sfida del Maradona, ha parlato Matteo Politano, il quale ha fatto chiarezza sulla situazione del momento e di come si sta vivendo all’interno dello spogliatoio.

“Analizzeremo gli errori fatti”, sentenza netta di Politano

È appena tornato dalla convocazione con l’Italia, tra emozioni private e quel rammarico contro la Norvegia. Politano si è aperto ai microfoni di Radio CRC, parlando della situazione in casa Napoli e di cosa serve per rialzare la testa. Di seguito le sue parole:

“Con il mister analizzeremo gli errori fatti contro il Bologna. Il campionato è ancora lungo e ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita. Bisogna vedere il miglior Napoli. Contro l’Atalanta non sarà facile, perché anche loro saranno agguerriti. L’anno scorso è stata la partita della svolta. Speriamo possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la passata stagione”.

Il 21 azzurro ha poi continuato parlando del rapporto con Conte, cosa gli chiede e di come lo abbia trasformato come calciatore:

“Svolgo un ruolo diverso dal solito, molto dispendioso, e giocando ogni tre giorni non arrivo sempre al 100%. Conte mi ha migliorato tantissimo, iniettandomi lo spirito di sacrificio”.

Sta migliorando e lo deve al suo allenatore. Politano poi ha proseguito la sua intervista, sottolineando cosa serve alla squadra e lanciando un appello ai tifosi partenopei.

“Amma faticà”, Politano sulla squadra e i tifosi

Non sono parole rivolte a Conte e al periodo, ma anche alla squadra e all’ambiente, usando persino un famoso motto del suo allenatore all’arrivo a Napoli. Di seguito le sue parole:

“Amma faticà e dobbiamo restare tutti uniti: squadra, mister, società e tifosi. Avere l’affetto di tutti è importante per noi. Sui nuovi innesti posso dire che si stanno adattando bene. Non è mai semplice arrivare in una piazza come Napoli.”

La sua intervista si è poi conclusa con un appello al pubblico partenopeo: