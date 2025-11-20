Napoli, Conte sorride: il dato dopo la sosta è incoraggiante

Antonio Conte non si affida al caso, ma i numeri significano sempre qualcosa. Il tecnico azzurro può sperare nella reazione della propria squadra, che dopo le soste internazionali è sempre stata buona.

Conte chiama, la squadra risponde: attesa una reazione dopo la sosta

Come analizzato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il Napoli di Conte ha perso solo una volta dopo la pausa per le Nazionali. È successo in questa stagione, in occasione della sconfitta contro il Torino. Per il resto, tra quest’anno e lo scorso, sei vittorie ed un pareggio. Il dato è sicuramente incoraggiante in vista dell’impegno delicato contro l’Atalanta di Palladino. I bergamaschi faranno di tutto per non uscire a mani vuote dal Maradona, ma gli azzurri hanno le carte in regola per tornare alla vittoria.