Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, Conte sorride: il dato dopo la sosta è incoraggiante

di
Antonio Conte può sorridere.

Antonio Conte non si affida al caso, ma i numeri significano sempre qualcosa. Il tecnico azzurro può sperare nella reazione della propria squadra, che dopo le soste internazionali è sempre stata buona.

Conte chiama, la squadra risponde: attesa una reazione dopo la sosta

Come analizzato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’, il Napoli di Conte ha perso solo una volta dopo la pausa per le Nazionali. È successo in questa stagione, in occasione della sconfitta contro il Torino. Per il resto, tra quest’anno e lo scorso, sei vittorie ed un pareggio. Il dato è sicuramente incoraggiante in vista dell’impegno delicato contro l’Atalanta di Palladino. I bergamaschi faranno di tutto per non uscire a mani vuote dal Maradona, ma gli azzurri hanno le carte in regola per tornare alla vittoria.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie