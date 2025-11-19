Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

McTominay o Cristiano Ronaldo, chi ha saltato più in alto? La risposta definitiva sulla super rovesciata

di
Scott McTominay segna un eurogol in rovesciata e permette alla Scozia di qualificarsi ai Mondiali

Vi ricordate della rovesciata iconica di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid contro la Juventus del 3 aprile 2018, durante gli ottavi di finale di Champions League? Un gesto tecnico che ha fatto il giro del mondo, e che ancora oggi viene definito “il gol del secolo” da tanti tifosi.

La stella portoghese volò in cielo per colpire quel pallone, eppure oggi c’è chi ha fatto meglio (numeri alla mano). Scott McTominay, con il suo eurogol di ieri con la maglia della Scozia, sembra aver saltato… ancora più in alto!

Rovesciata McTominay, battuto il record di Cristiano Ronaldo: salto di 2,53 metri

Due grandissime rovesciate, messe a segno da due calciatori fenomenali. Scott McTominay e Cristiano Ronaldo a confronto: chi l’avrebbe mai detto? Nella giornata di ieri, dopo una prima misurazione fatta da Sky Sport, era stato indicato a 2,2 metri dal terreno di gioco il punto di impatto del pallone durante la rovesciata del centrocampista del Napoli.

Ebbene, una nuova rilevazione suggerirebbe che, in realtà, lo scozzese avrebbe colpito il pallone addirittura a 2,53 metri d’altezza. Nuovo record. Basti pensare che la celebre acrobazia del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, durante Juventus-Real Madrid, si era fermata “solo” a 2,35 metri, 18 centimetri più in basso rispetto a quella di McTominay. Lo scozzese potrà vantarsi di un record niente male con i propri compagni azzurri.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie