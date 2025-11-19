McTominay o Cristiano Ronaldo, chi ha saltato più in alto? La risposta definitiva sulla super rovesciata

Vi ricordate della rovesciata iconica di Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid contro la Juventus del 3 aprile 2018, durante gli ottavi di finale di Champions League? Un gesto tecnico che ha fatto il giro del mondo, e che ancora oggi viene definito “il gol del secolo” da tanti tifosi.
La stella portoghese volò in cielo per colpire quel pallone, eppure oggi c’è chi ha fatto meglio (numeri alla mano). Scott McTominay, con il suo eurogol di ieri con la maglia della Scozia, sembra aver saltato… ancora più in alto!
Rovesciata McTominay, battuto il record di Cristiano Ronaldo: salto di 2,53 metri
Due grandissime rovesciate, messe a segno da due calciatori fenomenali. Scott McTominay e Cristiano Ronaldo a confronto: chi l’avrebbe mai detto? Nella giornata di ieri, dopo una prima misurazione fatta da Sky Sport, era stato indicato a 2,2 metri dal terreno di gioco il punto di impatto del pallone durante la rovesciata del centrocampista del Napoli.
Ebbene, una nuova rilevazione suggerirebbe che, in realtà, lo scozzese avrebbe colpito il pallone addirittura a 2,53 metri d’altezza. Nuovo record. Basti pensare che la celebre acrobazia del cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, durante Juventus-Real Madrid, si era fermata “solo” a 2,35 metri, 18 centimetri più in basso rispetto a quella di McTominay. Lo scozzese potrà vantarsi di un record niente male con i propri compagni azzurri.
