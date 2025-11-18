McTominay scrive la storia della Scozia: eurogol e qualificazione al Mondiale, alla Danimarca non basta Hojlund

Spettacolo puro tra Scozia e Danimarca, in quello che era un vero e proprio spareggio per la qualificazione diretta al Mondiale. Una gara magnifica, che ha visto il Napoli decisamente protagonista. A sbloccare la sfida è stata infatti una super rovesciata di Scott McTominay. Successivamente è arrivato il pareggio danese con Rasmus Hojlund su rigore. In pieno recupero, però, ad esultare sono stati gli scozzesi, che hanno trovato il gol del 3-2 e del 4-2 necessari per staccare il pass per la Coppa del Mondo.

Gol in rovesciata e qualificazione per McTominay: solo playoff per Hojlund

Serviva una vittoria ed è arrivata. La Scozia era obbligata a battere e così sorpassare la Danimarca per chiudere il girone da prima e qualificarsi per il Mondiale in America. Una vera e propria impresa, riuscita in extremis grazie a due reti al 93′ e al 98′. Gioia infinita per McTominay, che giocherà così la sua prima Coppa del Mondo.

Tanta amarezza per Hojlund e per la sua Danimarca, che dovrà passare dai playoff per provare a centrare la qualificazione. Un boccone amarissimo per gli scandinavi, che partivano come grandi favoriti ai nastri di partenza e che questa sera dovevano fare solo un punto per chiudere il girone da primi.