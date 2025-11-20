“Disparità insopportabile”, bufera contro il Napoli: l’attacco ‘pro-Juve’ scatena il putiferio

È la notizia che più sta tenendo banco in queste ore, quella della decisione da parte del gup di Roma di rinviare a giudizio Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, rispettivamente presidente e amministratore delegato della SSC Napoli, nel merito dell’accusa di falso in bilancio. Nel mirino, com’è ormai risaputo, ci sono sia il colpo Manolas dalla Roma che l’affare con il Lille che portò in azzurro Victor Osimhen (clicca qui per tutti i dettagli).

Tale novità sta facendo ovviamente discutere e c’è già chi lancia parallelismi con quanto successo in casa Juventus, sempre per quanto concerne la questione legata al filone plusvalenze. In particolare, il giornalista Giovanni Capuano scrive sul proprio profilo X un post che sta scatenando il dibattito tra i tifosi.

Capuano non ci sta: messaggio contro Chinè

Giovanni Capuano non le manda a dire e si scaglia contro Giuseppe Chinè, procuratore FIGC. Di seguito, quanto scritto dallo stesso giornalista su X:

“Credo che Chiné dovrebbe spiegare in maniera chiara e trasparente come è possibile che per la giustizia sportiva non ci sia bisogno di un processo per la vicenda Osimhen. Oppure dimettersi. La disparità di approccio rispetto al caso Juventus è insopportabile. Non parlatemi delle differenze, sono chiare. Il problema è passare da un processo sommario al nulla nemmeno a fronte di documenti che un giudice decide sufficienti per un rinvio a giudizio”.