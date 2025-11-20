Calciomercato Napoli, assalto dalla Premier: pronta un’offerta da 70 milioni per McTominay!

Napoli, il mercato di gennaio potrebbe stravolgere lo spogliatoio, sia in entrata che in uscita. A tal proposito dall’Inghilterra, lato Everton, si prepara un’offerta faraonica nei confronti del fuoriclasse scozzese, Scott McTominay. Il club di Liverpool è pronto ad offrire circa 70 milioni di euro a De Laurentiis per aggiudicarsi uno dei centrocampisti più in forma del momento. Il Napoli considera il giocatore intoccabile ma se dovesse arrivare un’offerta del genere tutto potrebbe cambiare.

Napoli, l’Everton fa sul serio per McTominay

Il centrocampista, reduce dalla qualificazione della sua Scozia ai Mondiali in cui è stato uno dei protagonisti, basti pensare all’ultimo gol memorabile in rovesciata, è diventato uno dei giocatori più apprezzati e contesi in Europa. Non a caso secondo Fichajes, nota testata spagnola, l’Everton si prepara ad un’offerta di 70 milioni per aggiudicarsi il centrocampista. Una cifra importante, che rispecchia pienamente il valore del giocatore, ma che potrebbe far vacillare le certezze di De Laurentiis. Situazione da monitorare, visto che le qualità del giocatore potrebbero attirare anche altre squadre che, a loro volta, potrebbero dare vita ad un’asta ancor più vantaggiosa per il Napoli.

McTominay, ecco perché è diventato il primo obbiettivo dell’Everton

La testata spagnola ha elencato tutte le ragioni per cui l’Everton è arrivato ad offrire una cifra di questo livello: “Il suo contratto con il club italiano gli garantisce stabilità, ma il suo status di figura chiave lo ha messo nel mirino di grandi club come l’Everton. Il club del Merseyside è alla ricerca di un centrocampista offensivo per ricostruire la squadra, soprattutto se si renderà necessario un cambio a centrocampo. McTominay è visto come una figura strategica. Moyes apprezza la sua capacità di irrompere in area da lontano, paragonandolo al potente Marouane Fellaini di un tempo. Questa qualità darebbe all’Everton un’opzione pericolosa nelle transizioni offensive, capace di creare scompiglio nella difesa avversaria».