Napoli-Atalanta, Conte fai attenzione: i bergamaschi ritrovano il loro titolarissimo

Con la sosta per le Nazionali ormai alle spalle, si può tornare a pensare al campionato. Tanta attenzione attorno al Napoli, protagonista di una serie di risultati negativi e di un clima tutt’altro che sereno, reso ancor più complesso dalle dichiarazioni di Antonio Conte. Sabato sera i partenopei sfideranno l’Atalanta, in una gara che non può essere sbagliata. I bergamaschi arriveranno al Maradona con il nuovo allenatore Raffaele Palladino, ma anche con un titolarissimo non al meglio nelle ultime settimane: Gianluca Scamacca.

Napoli-Atalanta, Palladino si affida a Scamacca: non segna da agosto

Non è stato un inizio di stagione semplice per Scamacca. Il centravanti nerazzurro è partito molto bene, andando a segno con il Pisa, ma poi nulla più. A causa anche di un’infiammazione al ginocchio, l’ex West Ham non ha più trovato la via del gol. Negli ultimi due mesi e mezzo è sceso in campo dal primo minuto solo con l’Udinese, uscendo però dopo un’ora di gioco.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo allenatore Palladino vuole puntare sul suo numero 9 ed è intenzionato ad inserirlo nell’undici titolare già contro il Napoli. Come detto, il gol manca da ben 90 giorni, ma in una sfida così delicata come quella in casa dei campioni d’Italia, Palladino si fida del bomber di razza.

Scamacca ha fame di gol: il Napoli dovrà riuscire ad arginarlo

La titolarità di Scamacca non può essere ovviamente una notizia di poco conto per il Napoli, che dovrà essere bravo ad annullare un giocatore che, al netto delle ultime difficoltà, ha sempre dimostrato di aver un ottimo fiuto del gol. La sfida di sabato sera è troppo importante per gli azzurri e si vuole ritrovare la vittoria, bisognerà per prima cosa fermare le offensive dell’Atalanta.