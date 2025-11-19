Stadio al Caramanico, arriva la risposta del Comune a De Laurentiis: cosa sta succedendo

In questi ultimi, esasperanti giorni di sosta Nazionali, la questione stadio ritorna prepotentemente di moda, riaccendendo un dibattito fondamentalmente mai spento. Da un lato quindi la questione campo, con i veleni post-Bologna ancora in circolo e dall’altro l’annosa questione del nuovo impianto degli azzurri, con lo scontro Comune-De Laurentiis ancora in scena. Bella sosta, non c’è che dire.

Nuovo stadio del Napoli: la risposta del Comune a De Laurentiis

Pronti al nuovo round? Sembra l’eterno ritorno dell’uguale di Nietzsche, con gesta, parole e promesse che si ripetono in circolo senza mai arrivare a un qualcosa di concreto. Nel frattempo, Napoli rischia seriamente di rimanere fuori da Euro 2032, perdendo denaro, posti di lavoro e una vetrina internazionale di livello assoluto.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al termine dell’ennesima conferenza di Servizi svoltasi ieri, il Comune di Napoli avrebbe rigettato l’ipotesi di costruzione del nuovo impianto al Caramanico. Infatti, l’insistenza dei mercatali sul non delocalizzare la loro attività ha avuto la meglio e, dunque, nulla di fatto.

Restyling o non restyling: è questo il problema

Dunque, dopo che la famosa immagine della prima pietra non ha, ovviamente, visto un follow-up concreto, anche la questione stadio sembra impantanata nelle sabbie mobili di uno scontro che non accenna ad arrivare ad una soluzione. Il tempo stringe e una decisione va presa al più presto, che sia di restyling del Maradona o di costruzione di un nuovo impianto. Ne va del bene della città.

Cosa ne pensate di questa situazione? Come si potrebbe risolvere questo stallo? Per quale soluzione optereste?