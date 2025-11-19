Napoli, come sta Hojlund? Le ultime su rientro e condizioni del danese

Tra pochi giorni si torna in campo per la Serie A e gli azzurri dovranno vedersela contro un’Atalanta ferita, ma non morta. Conte è tornato a guidare la sua squadra, in attesa dei rientri degli ultimi Nazionali, per preparare al meglio la sfida di sabato contro la Dea. E tra questi c’è sicuramente Rasmus Hojlund, con il danese uscito anzitempo con la sua Nazionale.

Hojlund torna a Napoli: da monitorare le condizioni

Appunto con la sua Danimarca è stato protagonista in due occasioni nella sconfitta contro la Scozia del suo compagno di squadra McTominay. Prima ha realizzato il gol del pareggio su rigore, poi è uscito a pochi minuti dalla fine in evidente difficoltà.

Ma non dovrebbe essere nulla di grave. Infatti, come riportato da Sky Sport, il 19 azzurro domani sarà a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti con la squadra e dovrebbe regolarmente scendere in campo dal primo minuto contro l’Atalanta, nella speranza di ritrovare la rete anche con la maglia azzurra.

Il danese guida l’attacco: il gol manca ormai da tempo

Aspettando Lukaku, che potrebbe cambiare le sorti del peso offensivo azzurro, Hojlund si sta caricando sulle sue spalle proprio quel peso offensivo, nonostante i gol manchino. La fame e la voglia di spaccare la porta ci sono e lo si è visto proprio nella sconfitta contro la Scozia.

Ha giocato con la rabbia di chi vuole dare una mano alla squadra, di sacrificarsi per il bene comune. Tutte caratteristiche che Conte vuole vedere, anche se ora dovrà lavorare per metterlo il più possibile davanti alla porta. Infatti, la rete manca ormai da 291 minuti, dal 2-1 contro il Genoa, lo scorso 5 ottobre. Il gol per un attaccante è tutto, e il tecnico salentino vuole ritrovare il suo bomber, in attesa del ritorno dell’altro.