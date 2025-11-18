Napoli, brutte notizie in vista dell’Atalanta: presenza in forte dubbio e scelte obbligate!

Antonio Conte è tornato a dirigere i suoi uomini in vista del delicato match di sabato sera contro la Dea. Al Maradona arriva un’Atalanta nuova, con un nuovo allenatore, Palladino, voglioso di prendersi subito la scena. Per questo il tecnico salentino dovrà curare tutti i minimi dettagli, vista anche l’emergenza totale a centrocampo. E su questo tema arrivano importanti aggiornamenti legati alla situazione di Billy Gilmour.

Gilmour ci sarà contro l’Atalanta? Le ultime da Castel Volturno

L’emergenza c’è e Conte deve farne le spese. In mezzo al campo gli infortuni di De Bruyne e Anguissa hanno lasciato – inevitabilmente – dei buchi enormi da colmare. E in aggiunta la situazione Gilmour non aiuta per niente. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo scozzese non dovrebbe far parte della sfida di sabato.

L’intento è di recuperare dal problema muscolare per la sfida del 25 novembre di Champions contro il Qarabag. D’altronde anche lo stesso Conte non vorrà correre ulteriori rischi in un reparto già di per sé dimezzato. Dunque il 6 azzurro va verso il forfait, con Conte che valuta tute le – poche – alternative a disposizione.

Napoli – Atalanta, chi a centrocampo? Due in lizza, ma occhio alla sorpresa

I nomi sono pochi, ma le alternative non mancano. Esclusi gli ancora più intoccabili McTominay e Lobotka, di base ci sarebbe un solo ruolo ancora da ricoprire nei tre di centrocampo. La situazione più logica, viste le ultime settimane, sarebbe quella di Elmas, sempre più importante in questa parte di stagione delicata. Non è, però, da escludere la chance dal primo minuto di Antonio Vergara.

Il classe 2003 potrebbe essere la vera sorpresa, portando vivacità e dinamismo in un contesto molto stabile in casa Napoli. Ma non c’è due senza tre. Infatti, Conte valuta anche la possibilità di stravolgere tutto, inserendo Neres alle spalle di Hojlund, nel caso di un ritorno lampo di Gilmour, con il doppio play davanti alla difesa. Le alternative sono sul tavolo, ora spetta al tecnico campione d’Italia scegliere l’opzione migliore per riprendere in mano la stagione.