Bomba dall’inghilterra: Napoli sul centrocampista del Bayern, il calciatore ha deciso

Il Napoli ha messo nel mirino Leon Goretzka per rinforzare il centrocampo già a gennaio. La notizia è arrivata da Ekrem Konur di CaughtOffside, che ha sottolineato però che il Bayern Monaco ha gelato tutti: il tedesco non si tocca e lo stesso giocatore non ha nessuna intenzione di fare le valigie.

Il Napoli segue da tempo Leon Goretzka, e avrebbe già fatto un sondaggio informale in Germania. Anche la Juve ci ha pensato, ma la concorrenza interna non è il vero problema: è il Bayern Monaco che ha detto no. Questo il messaggio del giornalista Ekrem Konur di CaughtOffside su X:

“Leon Goretzka è nel mirino di Juventus e Napoli. Il Bayern Monaco non ha intenzione di venderlo a gennaio e il giocatore non ha chiesto di andarsene”