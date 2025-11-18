Novità da Castel Volturno: colpo di scena inaspettato, lo scenario ora cambia

La situazione legata al futuro centro sportivo del Napoli resta ferma. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, il club continuerà a utilizzare Castel Volturno fino al 2027 grazie a una proroga ottenuta da Aurelio De Laurentiis e dal proprietario Coppola. Le parti hanno trovato un’intesa sulle nuove condizioni economiche, compresa una revisione dei costi dei consumi. Il tema, però, non chiude il dibattito sulla nuova sede annunciata mesi fa. L’attesa resta alta, perché i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo legato alla casa del Napoli.

L’intesa tra De Laurentiis e Coppola sulla proroga

La notizia arriva dalle pagine de ‘Il Mattino’. Il quotidiano ha così spiegato come il club abbia ottenuto una proroga dello sfratto grazie a un accordo ritenuto soddisfacente da entrambe le parti:

“Il Napoli resterà a Castel Volturno anche nel 2027. Nessun accordo formale, ma ADL e Coppola hanno trovato l’intesa: proroga dello sfratto fino alla prossima stagione alle giuste condizioni economiche di fitto.”

La gestione del centro sportivo era uno dei punti più delicati negli ultimi mesi. La revisione dei costi dei consumi, elemento importante per la società, ha contribuito a far proseguire il rapporto. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha sempre manifestato la volontà di garantire stabilità al club, pur continuando a valutare soluzioni future.

Il nodo della nuova casa e l’attesa per aggiornamenti

Occhio però anche alle novità sulla futura sede del Napoli. La questione continua ad attirare l’attenzione dopo il tweet pubblicato da De Laurentiis il 1º settembre, contenuto social in cui ha anticipato un progetto importante.

La definizione di un nuovo centro sportivo rappresenta un passo chiave per un club che mira alla crescita strutturale. La città di Napoli segue perciò con interesse ogni novità, consapevole che il progetto potrebbe migliorare le condizioni di lavoro della squadra e dell’intero staff.

Il rinvio offre tempo ma apre anche interrogativi. Castel Volturno resta un punto fermo fino al 2027, mentre il percorso verso la nuova sede richiederà aggiornamenti concreti per diventare realtà. L’auspicio è che la programmazione, una volta sbloccata, porti a un progetto moderno e funzionale.