Napoli, l’agente di Meret si espone sul dualismo in porta: “Ha delle conseguenze”, poi sull’infortunio

Alex Meret in azione durante la sfida di campionato a San Siro tra il Milan e il suo Napoli

Il mercato estivo fatto dal Napoli ha avuto il principale obiettivo di allungare una rosa, che non era attrezzata per il doppio impegno. I diversi acquisti hanno permesso ad Antonio Conte di avere maggiori margini di scelta e di effettuare anche delle rotazioni quando necessario.

Ciò lo si è visto soprattutto in porta, con l’acquisto dal Torino di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si sta alternando con il collega Alex Meret, in una situazione in cui al momento è impossibile individuare un vero e proprio titolare. A parlare di questo dualismo è stato anche Federico Pastorello, agente di Meret.

L’agente di Meret promuove il ballottaggio in porta: “Crea nuovi stimoli”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Pastorello ha ovviamente parlato del suo assistito, soffermandosi soprattutto su una delle tematiche che più sta facendo discutere: il ballottaggio con Milinkovic-Savic. L’agente di Meret non ha criticato questa strategia del Napoli, affermando invece che questo dualismo non faccia altro che creare nuovi stimoli, tenendo così sempre alta l’attenzione.

Alex Meret, portiere del Napoli, si riscalda prima dell’inizio del match di Serie A 2025/26.

Infortunio Meret, si avvicina il rientro: “Procede nel modo giusto”

Oltre a parlare del dualismo in porta, Pastorello ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sull’infortunio di Meret. Il portiere azzurro, infatti, è stato vittima di una frattura del secondo metatarso del piede destro, che lo sta tenendo ai box. Il recupero, però, procede nel migliore dei modi, con Meret che è sempre più vicino al ritorno in campo:

Alex sta meglio, l’infortunio è stato una brutta botta. Stare ai box non è mai bello, ma sta affrontando il recupero nel modo giusto.

Raffaele Cafagna

