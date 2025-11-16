Verso Napoli – Atalanta, novità importanti sul modulo: Neres scalpita!

Mister Conte domani tornerà a Napoli per riprendere in mano la squadra e preparare il ritorno in campo dopo la sosta delle Nazionali. Gli azzurri saranno protagonisti sabato sera al Maradona nel delicato match contro la nuova Atalanta di Raffaele Palladino. Una sfida che Conte vorrà preparare nel migliore dei modi, optando anche per diversi moduli. Tra questi, potrebbe risultare utile la duttilità di David Neres, possibile sorprese offensiva della sfida.

Conte cambia modulo? Neres potrebbe essere la chiave

Il Napoli si sa, non riesce a trovare la via della rete da oltre tre giornate. L’ultima gioia risulta quella del capocannoniere del momento, Anguissa, nella sfida vinta 1-0 contro il Lecce. Il camerunese sarà assente per infortunio per un bel po’ di tempo, ma Conte vuole trovare i gol del 99 nei suoi attaccanti.

Hojlund è fermo a due reti, mentre Lucca ne ha messo a referto uno solo. Gli esterni mancano ancora in termini di gol con Politano, Lang e Neres a quota zero. Proprio il brasiliano, però, potrebbe risultare la chiave per nuovi schemi tattici. Infatti, come riportato da La Repubblica, Conte starebbe valutando l’ipotesi di schierare il brasiliano al fianco di Hojlund, con un due vere punte offensive. Ruolo che il 7 azzurro ha già ricoperto, brillantemente, in questo inizio di stagione.

Neres punta: Conte pronto a dargli un nuovo ruolo

Contro l’Inter sembrava potesse essere un azzardo piazzare un giocatore poco forte fisicamente contro i colossi difensivi nerazzurri. E invece l’idea tattica di Conte alla fine lo ha premiato, con la vivacità del brasiliano che ha creato scompiglio nella retroguardia di Chivu. D’altronde stesso Conte lo aveva comunicato nel post-partita e di come sia stato scelto per le sue caratteristiche, completamente differenti da quelle di Lucca.

Il brasiliano potrebbe tornare a fare la punta, o quanto meno ad essere di supporto al danese. Intanto, il 7 azzurro si diverte e diverte a Castel Volturno, con il ritorno al gol grazie alla doppietta nell’amichevole interna nel 6-0 rifilato alla Primavera. La rete è stata ritrovata, nella speranza possa ritornare anche in partite ufficiali.